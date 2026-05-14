कांग्रेस का 60 साल का सूखा खत्म, तमिलनाडु की सत्ता में वापसी

चेन्नई. कांग्रेस पार्टी को तमिलनाडु में टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल होने का प्रस्ताव मिला है, जिसे पार्टी ने स्वीकार कर लिया है। यह जानकारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तमिलनाडु प्रभारी गिरीश चोडणकर ने गुरुवार को दी।गिरीश चोडणकर ने पत्रकारों से कहा, "हमें पहले ही टीवीके की ओर से प्रस्ताव मिल चुका है। लगभग 60 वर्षों बाद हम सरकार का हिस्सा बनने जा रहे हैं।" उन्होंने बताया कि कांग्रेस के कितने विधायक सरकार में मंत्री बनेंगे, इसका निर्णय अंतिम चर्चा के बाद होगा। यह मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय का विशेषाधिकार है कि वे कांग्रेस विधायकों को कब और कैसे मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे? इसी दिन कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात की।