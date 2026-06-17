AIADMK विधायक सी. विजयभास्कर ने इस्तीफा देकर पार्टी में बढ़ाई हलचल

इस्तीफा देने से पहले विजयभास्कर ने सोशल मीडिया पर AIADMK प्रमुख एडपाडी के. पलनीस्वामी पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए लिखा था, "जो नेतृत्व अपने पार्टी कार्यकर्ताओं का दिल नहीं जीत सकता, वह जनता का दिल कैसे जीत सकता है? क्या ऐसी जगह पर जहां भावनाओं की कद्र न हो, सच्ची यात्रा संभव है? #जस्ट आस्किंग"। उनकी इस पोस्ट ने पार्टी नेतृत्व पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं।