गौतमी (Actress Gauthami) ने एआइएडीएमके से दिया इस्तीफा

अभिनेत्री गौतमी ने रविवार को एआइएडीएमके महासचिव एडपाडी के. पलनीस्वामी को पत्र लिखकर अपने इस्तीफे की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि 14 जून से प्रभावी रूप से, वर्तमान राजनीतिक हालात को ध्यान में रखते हुए भारी मन से पार्टी और पद छोड़ रही हैं। Gauthami ने कहा कि अब वे सामाजिक सेवा में अधिक समय देना चाहती हैं। सोशल मीडिया पर भी उन्होंने इस्तीफे की जानकारी साझा की।