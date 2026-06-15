गौतमी (Actress Gauthami) ने एआइएडीएमके से दिया इस्तीफा

अभिनेत्री गौतमी ने एआइएडीएमके (AIADMK) से इस्तीफा देकर राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है।
चेन्नई में Actress Gauthami ने एआइएडीएमके(AIADMK) से इस्तीफा देकर राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और डिप्टी प्रचार सचिव पद से खुद को अलग कर लिया है। गौतमी ने अपने इस्तीफे का कारण मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को बताया है। इस फैसले से पार्टी में बदलाव की अटकलें तेज हो गई हैं।
अभिनेत्री गौतमी ने रविवार को एआइएडीएमके महासचिव एडपाडी के. पलनीस्वामी को पत्र लिखकर अपने इस्तीफे की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि 14 जून से प्रभावी रूप से, वर्तमान राजनीतिक हालात को ध्यान में रखते हुए भारी मन से पार्टी और पद छोड़ रही हैं। Gauthami ने कहा कि अब वे सामाजिक सेवा में अधिक समय देना चाहती हैं। सोशल मीडिया पर भी उन्होंने इस्तीफे की जानकारी साझा की।
गौतमी ने 14 फरवरी 2024 को एआइएडीएमके में प्रवेश किया था। पार्टी में शामिल होने के बाद उन्हें डिप्टी प्रचार सचिव बनाया गया। सूत्रों के अनुसार, गौतमी ने 2026 विधानसभा चुनाव के लिए राजपालयम निर्वाचन क्षेत्र से टिकट की मांग की थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें मौका नहीं दिया।
गौतमी का इस्तीफा ऐसे समय आया है जब AIADMK के कई पदाधिकारी और नेता सत्तारूढ़ टीवीके की ओर रुख कर रहे हैं। पार्टी की ओर से फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
Gauthami ने अपने आगे की राजनीतिक योजनाओं पर कोई जानकारी साझा नहीं की है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा कि अब वे सामाजिक सेवा के क्षेत्र में ज्यादा समय देना चाहती हैं। ज्ञात रहे, गौतमी ने अक्टूबर 2023 में भाजपा को छोड़कर एआइएडीएमके का दामन थामा था। उनके इस्तीफे के बाद पार्टी में बदलाव की अटकलें और तेज हो सकती हैं।
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