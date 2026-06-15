DMK अध्यक्ष स्टालिन ने किए Delhi यात्रा पर मुख्यमंत्री विजय से सवाल

स्टालिन ने कहा कि जब वे मुख्यमंत्री थे और Delhi जाते थे, तब विजय उन पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच से बचने के लिए दिल्ली जाने का आरोप लगाते थे। स्टालिन ने बयान दिया, "जब भी मैं मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली जाता था, तो मौजूदा मुख्यमंत्री कई आरोप लगाते थे। वे दावा करते थे कि मैं ED के मामलों से बचने के लिए वहां गया था और कहते थे कि मैंने राजनीतिक फायदे के लिए BJP के सामने घुटने टेक दिए हैं।"