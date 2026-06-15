DMK अध्यक्ष स्टालिन ने किए Delhi यात्रा पर मुख्यमंत्री विजय से सवाल

मुख्यमंत्री की दिल्ली यात्रा को लेकर स्टालिन ने उठाए सवाल
चेन्नई में राजनीतिक माहौल गर्म है, जहां DMK अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की हालिया Delhi यात्रा पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। स्टालिन ने विजय पर वही आरोप लगाए हैं, जो पहले विजय ने DMK नेतृत्व के खिलाफ किए थे, जिससे राज्य की राजनीति में नया विवाद पैदा हो गया है।
स्टालिन ने कहा कि जब वे मुख्यमंत्री थे और Delhi जाते थे, तब विजय उन पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच से बचने के लिए दिल्ली जाने का आरोप लगाते थे। स्टालिन ने बयान दिया, "जब भी मैं मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली जाता था, तो मौजूदा मुख्यमंत्री कई आरोप लगाते थे। वे दावा करते थे कि मैं ED के मामलों से बचने के लिए वहां गया था और कहते थे कि मैंने राजनीतिक फायदे के लिए BJP के सामने घुटने टेक दिए हैं।"
मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की ताजा Delhi यात्रा का जिक्र करते हुए स्टालिन ने पूछा, "अब आपने क्या किया है? क्या आप करूर CBI मामले से बचने के लिए दिल्ली गए थे? क्या आप BJP की आलोचना करने से डरते हैं क्योंकि आपको लगता है कि इससे आपकी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं?"
स्टालिन ने जोर दिया कि उनके सवालों का उद्देश्य विजय की राजनीतिक बातों में दिख रहे विरोधाभास को सामने लाना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वे वैसे ही हैं जैसे पहले DMK नेतृत्व पर लगाए गए थे।
पूर्व मुख्यमंत्री स्टालिन ने यह भी स्पष्ट किया कि वे व्यक्तिगत आलोचना नहीं करेंगे, जैसा कि विजय ने उनके खिलाफ किया था। उन्होंने कहा, "मैं सिर्फ इसलिए मुख्यमंत्री के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करके अपना स्तर नहीं गिराऊंगा कि वे दिल्ली में किसी सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुए थे।"
स्टालिन ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होना मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी का हिस्सा है और इसे हमेशा राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए।
इस बयान से साफ है कि चेन्नई की राजनीति में Delhi यात्रा और BJP से जुड़े सवालों पर चर्चा तेज हो गई है, और दोनों नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है।
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