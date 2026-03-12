12 मार्च 2026,

गुरुवार

चेन्नई

Chennai LPG Crisis: मुख्यमंत्री स्टालिन ने जनता से संयम की अपील

चेन्नई में रसोई गैस सिलिंडर की कमी के कारण लोगों में चिंता बढ़ गई है, लेकिन मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने जनता से संयम बरतने और घबराने से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार हालात पर पूरी नजर बनाए हुए है और गैस संकट के समाधान के लिए हरसंभव [&hellip;]

चेन्नई

image

shivali agrawal

Mar 12, 2026

MK Stalin

MK Stalin (Photo - ANI)

चेन्नई में रसोई गैस सिलिंडर की कमी के कारण लोगों में चिंता बढ़ गई है, लेकिन मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने जनता से संयम बरतने और घबराने से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार हालात पर पूरी नजर बनाए हुए है और गैस संकट के समाधान के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।

गैस सिलिंडर की कमी: क्या है ताजा स्थिति?

चेन्नई सहित तमिलनाडु के कई हिस्सों में रसोई गैस सिलिंडर की कमी महसूस की जा रही है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संबंधित केंद्रीय मंत्रियों को पत्र लिखकर गैस सिलिंडर की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है। मुख्यमंत्री के अनुसार, संकट का मुख्य कारण पश्चिम एशिया क्षेत्र में चल रहे संघर्ष से उत्पन्न आपूर्ति बाधा है।

गैस सिलिंडर की कमी का सबसे बड़ा असर चेन्नई के होटल और खानपान प्रतिष्ठानों पर पड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार को लगभग 300 होटलों को संचालन बंद करना पड़ा। कई रेस्तरां और कैंटीन ने अपने मेन्यू में विकल्प कम कर दिए हैं और कीमतों में भी 10 से 20 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है।

मुख्यमंत्री स्टालिन ने बताया कि दो दिन पूर्व इस मुद्दे पर उच्चस्तरीय बैठक की गई थी ताकि स्थिति का आकलन किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि संसद में भी राज्य सरकार ने गैस सिलिंडर की कमी के मुद्दे को उठाया और केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की।

जनता से संयम और अफवाहों से बचने की सलाह

मुख्यमंत्री स्टालिन ने जनता से अपील की है कि वे संयम बरतें और अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार आवश्यक आपूर्ति बहाल कराने के लिए हर संभव कदम उठा रही है और जल्द ही हालात सामान्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

Published on:

12 Mar 2026 05:41 pm

