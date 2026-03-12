Chennai LPG Crisis: मुख्यमंत्री स्टालिन ने जनता से संयम की अपील

चेन्नई सहित तमिलनाडु के कई हिस्सों में रसोई गैस सिलिंडर की कमी महसूस की जा रही है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संबंधित केंद्रीय मंत्रियों को पत्र लिखकर गैस सिलिंडर की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है। मुख्यमंत्री के अनुसार, संकट का मुख्य कारण पश्चिम एशिया क्षेत्र में चल रहे संघर्ष से उत्पन्न आपूर्ति बाधा है।