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‘वी द लीडर्स’ आंदोलन जुलाई तक बनेगा राजनीतिक दल: अन्नामलै

अन्नामलै के अनुसार, अब तक लगभग 18 लाख लोग इस आंदोलन से जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा, ‘सदस्यता केवल ऑनलाइन ही नहीं, बल्कि सीधे लोगों से मिलकर भी ली जा रही है। लोग किसी अपेक्षा के बिना संगठन से जुड़ रहे हैं , सदस्य इस विश्वास के साथ आए हैं कि यह आंदोलन राज्य में बड़ा बदलाव लाएगा।

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चेन्नई

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shivali agrawal

Jun 17, 2026

‘वी द लीडर्स’ आंदोलन जुलाई तक बनेगा राजनीतिक दल: अन्नामलै

चेन्नई में पूर्व भाजपा तमिलनाडु अध्यक्ष के. अन्नामलै ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि उनका ‘वी द लीडर्स’ आंदोलन सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और जुलाई तक इसे एक राजनीतिक दल में बदलने की तैयारी है। अन्नामलै के अनुसार, अब तक करीब 18 लाख लोग इस अभियान से जुड़ चुके हैं और संगठन का लक्ष्य 50 लाख सदस्य बनाने का है।

‘वी द लीडर्स’ सदस्यता अभियान और भविष्य की योजना

अन्नामलै ने सोशल मीडिया पर बातचीत में बताया कि ‘वी द लीडर्स’ आंदोलन को जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सदस्यता केवल ऑनलाइन ही नहीं, बल्कि सीधे लोगों से मिलकर भी ली जा रही है। लोग किसी अपेक्षा के बिना संगठन से जुड़ रहे हैं और उन्हें विश्वास है कि यह आंदोलन राज्य में बड़ा बदलाव लाएगा। जुलाई से जब आंदोलन को राजनीतिक संगठन के रूप में शुरू किया जाएगा, तब इसकी गतिविधियां और स्वरूप बदल जाएंगे।

धर्म, जनआंदोलन और युवाओं के मुद्दे

अन्नामलै ने जोर देते हुए कहा कि उनके आंदोलन के लिए सभी धर्म समान हैं। उन्होंने दावा किया कि यह आंदोलन न असफल होगा, न झूठ बोलेगा और न ही जनता को गुमराह करेगा। संगठन का उद्देश्य इसे एक व्यापक जन आंदोलन में बदलना है, जो राज्य के विभिन्न मुद्दों को उठाएगा। उन्होंने युवाओं के बीच नशे की समस्या को प्रमुख मुद्दा बताया और कहा कि इसे जमीनी स्तर पर जनआंदोलन के रूप में उठाया जाएगा।

राजनीति में नए चेहरों की जरूरत

अन्नामलै का मानना है कि राजनीति में तकनीकी विशेषज्ञों का प्रवेश आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि 40 से 50 वर्ष के तमिल लोग, जो विदेशों में बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं, उन्हें भी यहां राजनीति में आने का तरीका नहीं पता। जुलाई में संगठन के राजनीतिक दल बनने के बाद ‘राजनीतिज्ञों के लिए कार्यकाल की सीमा’ लागू की जाएगी। अन्नामलै ने यह भी कहा कि बहुत पुराने लोगों को हटाकर नए लोगों को लाना जरूरी है और यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी।

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Published on:

17 Jun 2026 05:13 pm

Hindi News / Tamil Nadu / Chennai / ‘वी द लीडर्स’ आंदोलन जुलाई तक बनेगा राजनीतिक दल: अन्नामलै

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