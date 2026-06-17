‘वी द लीडर्स’ आंदोलन जुलाई तक बनेगा राजनीतिक दल: अन्नामलै

अन्नामलै का मानना है कि राजनीति में तकनीकी विशेषज्ञों का प्रवेश आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि 40 से 50 वर्ष के तमिल लोग, जो विदेशों में बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं, उन्हें भी यहां राजनीति में आने का तरीका नहीं पता। जुलाई में संगठन के राजनीतिक दल बनने के बाद ‘राजनीतिज्ञों के लिए कार्यकाल की सीमा’ लागू की जाएगी। अन्नामलै ने यह भी कहा कि बहुत पुराने लोगों को हटाकर नए लोगों को लाना जरूरी है और यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी।