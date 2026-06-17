गौतमी की संपत्ति धोखाधड़ी: चेन्नई-मदुरै में ED की छापेमारी

गौतमी के अनुसार, 2016-17 में 8.61 एकड़ भूमि को 4.10 करोड़ रुपए में बेचे जाने की बात कही गई, जबकि असल में यह जमीन 11.17 करोड़ रुपए में बेची गई थी। शेष राशि गबन होने के कारण आयकर विभाग ने गौतमी से 2.61 करोड़ रुपए टैक्स मांगा और उनके बैंक खाते फ्रीज कर दिए। हालांकि, मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 65.31 लाख रुपए जमा करने पर खाते दोबारा चालू हुए। इसी तरह, 2016 में रमणाथपुरम की 72.42 एकड़ भूमि के सौदे में भी धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं।