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तमिलनाडु में पटाखा फैक्ट्री में भयंकर विस्फोट, अब तक 1 की मौत, 26 मजदूर गंभीर रूप से घायल

Firecracker Factory Explosion: तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में बालाजी फायर वर्क्स फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट में एक महिला कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि 26 मजदूर घायल हुए हैं। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

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चेन्नई

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Anurag Animesh

Jun 21, 2026

tamil nadu news

तमिलनाडु में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट(फोटो-ANI)

Explosion At a Firecracker Factory In Tamil Nadu: तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। एट्टयपुरम क्षेत्र के अयन राजापट्टी स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में अचानक जोरदार विस्फोट हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि उसकी आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी और आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई। घटना के समय फैक्ट्री के अंदर कई मजदूर पटाखे तैयार करने के काम में जुटे हुए थे। हादसे में एक महिला कर्मचारी की मौत हो गई। मृतका की पहचान मरियम्माल के रूप में हुई है, जो नथथुपट्टी गांव की निवासी थीं। वहीं, विस्फोट की चपेट में आने से 26 अन्य कर्मचारी घायल हो गए। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टरों के अनुसार तीन मजदूरों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है और उन्हें लगातार निगरानी में रखा गया है।

प्रशासन और आपातकालीन सेवाएं मुस्तैद


घटना के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन और आपातकालीन सेवाओं को सूचना दी गई। इसके बाद कोविलपट्टी और विलाथिकुलम से दमकल विभाग की कई टीमें मौके पर पहुंचीं। बचाव कर्मियों ने राहत अभियान शुरू किया और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। सभी घायल मजदूरों का इलाज सात्तूर के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। विस्फोट की वजह से फैक्ट्री परिसर को भारी नुकसान पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक तीन कमरे पूरी तरह तबाह हो गए, जबकि दो अन्य हिस्से गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अधिकारियों को आशंका है कि कमजोर हो चुकी बिल्डिंग कभी भी गिर सकती हैं, इसलिए पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में लिया गया है।

विस्फोट के वजह का अब तक पता नहीं


बचाव दल लगातार मलबा हटाने का काम कर रहा है। प्रशासन यह सुनिश्चित करने में जुटा है कि कहीं कोई कर्मचारी मलबे के नीचे फंसा न रह गया हो। इस बीच हादसे की असली वजह का पता लगाने के लिए जांच भी शुरू कर दी गई है। शुरुआती तौर पर माना जा रहा है कि पटाखा निर्माण के दौरान सुरक्षा संबंधी किसी चूक या तकनीकी कारण से यह विस्फोट हुआ हो सकता है, हालांकि अधिकारियों ने जांच पूरी होने तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से इनकार किया है। फिलहाल प्रशासन राहत और बचाव कार्यों पर पूरी नजर बनाए हुए है।

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Updated on:

21 Jun 2026 02:02 am

Published on:

21 Jun 2026 01:30 am

Hindi News / National News / तमिलनाडु में पटाखा फैक्ट्री में भयंकर विस्फोट, अब तक 1 की मौत, 26 मजदूर गंभीर रूप से घायल

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