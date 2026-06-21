तमिलनाडु में पटाखा फैक्ट्री में भयंकर विस्फोट, अब तक 1 की मौत, 26 मजदूर गंभीर रूप से घायल

Explosion At a Firecracker Factory In Tamil Nadu: तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। एट्टयपुरम क्षेत्र के अयन राजापट्टी स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में अचानक जोरदार विस्फोट हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि उसकी आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी और आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई। घटना के समय फैक्ट्री के अंदर कई मजदूर पटाखे तैयार करने के काम में जुटे हुए थे। हादसे में एक महिला कर्मचारी की मौत हो गई। मृतका की पहचान मरियम्माल के रूप में हुई है, जो नथथुपट्टी गांव की निवासी थीं। वहीं, विस्फोट की चपेट में आने से 26 अन्य कर्मचारी घायल हो गए। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टरों के अनुसार तीन मजदूरों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है और उन्हें लगातार निगरानी में रखा गया है।