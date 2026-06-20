‘BJP को लोगों के लिए नहीं अपने लिए सत्ता चाहिए’ पार्टी में टूट पर आदित्य ठाकरे ने बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस पर साधा निशाना

पार्टी में संभावित फूट पर शिवसेना (UBT) के विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा कि सबकी आंखों के सामने चोरी हो रही है। और जिसे हम चोर कहते हैं, वही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन गया है, वही व्यक्ति जो गुवाहाटी भाग गया था। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे लोगों के साथ रहने का क्या फायदा जिन्हें पैसे से खरीदा जा सकता है? ऐसी बेबुनियाद बातों पर ज्यादा ध्यान न दें, क्योंकि यह सब सिर्फ बीजेपी की सत्ता मजबूत करने की कोशिश है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी को लोगों के लिए सत्ता नहीं चाहिए ,उसे अपने लिए सत्ता चाहिए। और अगर आप पिछले 12 सालों का इतिहास देखें, तो पता चलता है कि जब भी बीजेपी सत्ता में आती है, तो ठीक से शासन नहीं चलता।