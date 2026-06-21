NEET Re-Exam आज, असली परीक्षा विद्यार्थियों से ज्यादा सिस्टम की,पहली बार त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा, छात्रों को मिलेंगे 2 की बजाए 4 रफ पेज

NEET 2026: देशभर में आज री-नीट (यूजी) की पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बीती 3 मई को पेपर लीक होने के बाद आज होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए केंद्र सरकार और एनटीए ने पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में इस बार असली परीक्षा विद्यार्थियों से ज्यादा सिस्टम की है। पेपर लीक के कलंक को धोने हर स्तर पर पुख्ता प्रयास किए गए हैं। रेलवे ने वाराणसी से पटना स्पेशल परीक्षा ट्रेन चलाना तय किया है, जबकि वायुसेना के विमान और हेलिकॉप्टर की मदद से पेपर व गोपनीय सामग्री पहुंचाई गई है। सशस्त्र जवानों की सुरक्षा का पुख्ता घेरा है। टेलीग्राम पर अस्थाई पाबंदी लगाई जा चुकी है। जबकि, शनिवार को मॉकड्रिल करके सारे इंतजामों को क्रासचेक किया गया है। साइबर सिक्योरिटी से लेकर मैदानी इंतजाम तक परखे गए हैं। खास ये कि 1.50 लाख से ज्यादा अतिरिक्त कैमरे और 15 हजार से ज्यादा जैमर संवेदनशील केंद्रों व जरूरत वाले क्षेत्रों पर इस बार लगाए गए हैं। करीब 2.5 लाख से ज्यादा पुलिसकर्मी और बाकी सेना के जवान सुरक्षा इंतजामों से जोड़े गए हैं।