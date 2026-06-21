NEET Re-Exam आज, असली परीक्षा विद्यार्थियों से ज्यादा सिस्टम की,पहली बार त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा, छात्रों को मिलेंगे 2 की बजाए 4 रफ पेज

NEET Re-Exam(AI Image-ChatGpt)
NEET 2026: देशभर में आज री-नीट (यूजी) की पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बीती 3 मई को पेपर लीक होने के बाद आज होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए केंद्र सरकार और एनटीए ने पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में इस बार असली परीक्षा विद्यार्थियों से ज्यादा सिस्टम की है। पेपर लीक के कलंक को धोने हर स्तर पर पुख्ता प्रयास किए गए हैं। रेलवे ने वाराणसी से पटना स्पेशल परीक्षा ट्रेन चलाना तय किया है, जबकि वायुसेना के विमान और हेलिकॉप्टर की मदद से पेपर व गोपनीय सामग्री पहुंचाई गई है। सशस्त्र जवानों की सुरक्षा का पुख्ता घेरा है। टेलीग्राम पर अस्थाई पाबंदी लगाई जा चुकी है। जबकि, शनिवार को मॉकड्रिल करके सारे इंतजामों को क्रासचेक किया गया है। साइबर सिक्योरिटी से लेकर मैदानी इंतजाम तक परखे गए हैं। खास ये कि 1.50 लाख से ज्यादा अतिरिक्त कैमरे और 15 हजार से ज्यादा जैमर संवेदनशील केंद्रों व जरूरत वाले क्षेत्रों पर इस बार लगाए गए हैं। करीब 2.5 लाख से ज्यादा पुलिसकर्मी और बाकी सेना के जवान सुरक्षा इंतजामों से जोड़े गए हैं।
सामान्यत: परीक्षा में एक ही सुरक्षा घेरा होता था, लेकिन पहली बार त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है। इसमें बाहरी घेरा जिला मजिस्ट्रेट की टीम, दूसरा राज्यस्तरीय (प्रदेश पुलिस) और तीसरा (परीक्षा केंद्र के अंदर) घेरा केंद्र सरकार की विशेष सुरक्षा टीम का रहेगा। इस बार सीनियर अफसरों की तैनाती को प्राथमिकता दी गई है। यह परीक्षा घेरा पेपर पहुंचाने के पूर्व से लेकर पेपर व गोपनीय सामग्री रवाना करने तक सक्रिय रहेगा। शनिवार को मॉकड्रिल में इन सभी इंतजामों को परखा गया।
परीक्षा के दिन पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ समेत कुछ अन्य राज्य छात्रों के लिए परिवहन सुविधा भी उपलब्ध कराएंगे।
परीक्षा में करीब 22.79 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। शनिवार तक 20 लाख से ज्यादा प्रवेश-पत्र डाउनलोड हो चुके थे। इस बार 3.50 लाख परीक्षार्थी ने अपना केंद्र या शहर बदला है।
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