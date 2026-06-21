नन्हे कंधों पर खाकी का फर्ज: पापा नहीं रहे, लेकिन उनकी खाकी अब भी ड्यूटी पर है, 8 साल के शिवाय की कहानी

Story Of 8 Year Shivaay: उम्र महज आठ साल, लेकिन तन पर खाकी वर्दी और कंधे पर मध्य प्रदेश पुलिस का बैज। सप्ताह में एक दिन ड्यूटी और बाकी दिन स्कूल व पढ़ाई। मध्य प्रदेश के जबलपुर के आठ वर्षीय शिवाय शिंदे को जब भी कोई पुलिस अधिकारी या जवान देखता है, तो गर्व से उसका सीना चौड़ा हो जाता है। पिता की असमय मृत्यु के बाद शिवाय को पुलिस विभाग में बाल आरक्षक के पद पर नियुक्ति मिली है। वर्दी में उसे देखकर अधिकारियों और जवानों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, मानो पिता का सपना बेटे के रूप में फिर से खड़ा हो गया हो। शिवाय और उसकी मां ने इसे केवल नौकरी नहीं, बल्कि एक फर्ज के रूप में स्वीकार किया है। पति के निधन के बाद बेटे को खाकी वर्दी में देखकर कभी-कभी मां प्रियंका की आंखें भर आती हैं, तो कभी वह उसे देशभक्ति, जनसेवा और कर्तव्यनिष्ठा का पाठ पढ़ाती हैं।