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High-Speed ​​Rail Corridors: मुंबई-अहमदाबाद मॉडल पर बनेंगे 7 नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, रेल मंत्री ने बताया रोडमैप

Bullet Train Corridors: केंद्र सरकार ने देश में सात नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इन हाई-स्पीड रेल परियोजनाओं पर ट्रेनें 250 से 320 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी। इससे महानगरों के बीच सफर का समय घटेगा, रोजगार बढ़ेगा और ‘मेक इन इंडिया’ को भी बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा।

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भारत

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Anurag Animesh

Jun 21, 2026

Indian Railway

सात हाइस्पीड रेल कॉरिडोर(एआई फोटो-चैटजीपीटी)

Indian Railway: रेल परिवहन और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों को तीव्र परिवहन व्यवस्था से जोड़ने के लिए सात नए बुलेट ट्रेन (हाई-स्पीड रेल) कॉरिडोर के निर्माण को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। नेशनल हाई-स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के डीपीआर की समीक्षा के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। वर्तमान में निर्माणाधीन मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की तर्ज पर ही इन सात नए रूटों का विकास किया जाएगा। इन कॉरिडोर पर ट्रेनें 250 से 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी, जिससे महानगरों के बीच का सफर चंद घंटों में सिमट जाएगा। इसकी जानकारी रेल मंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान दी।

'मेक इन इंडिया' को मिलेगा बड़ा बूस्ट


इन परियोजनाओं के निर्माण चरण के दौरान देश में लाखों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। इसके अलावा, ट्रैक बिछाने, सिग्नलिंग सिस्टम और ट्रेनों के कोच निर्माण में 'मेक इन इंडिया' नीति को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे घरेलू स्टील और सीमेंट उद्योगों को भारी घरेलू मांग मिलेगी।

जमीन अधिग्रहण और पर्यावरण मंजूरी का काम जल्द


रेलवे परियोजना को मंजूरी मिलने के साथ ही अब संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से भूमि अधिग्रहण की प्राथमिक रूपरेखा तैयार की जाएगी। इन कॉरिडोर के निर्माण में इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि रूट ज्यादातर एलिवेटेड या भूमिगत हों, ताकि कृषि योग्य भूमि का कम से कम अधिग्रहण करना पड़े और वन्यजीव क्षेत्रों को कोई नुकसान न पहुंचे।

बिहार में बताया रोडमैप


रेल मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी छपरा जंक्शन से आनंद विहार टर्मिनल (दिल्ली) के बीच एक नई साप्ताहिक ट्रेन सेवा का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इसी कार्यक्रम के दौरान रेल मंत्री ने वर्चुअली दो और ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई और देश के इन नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर और उनके सफर के समय का आधिकारिक ब्योरा सामने रखा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विजन को गति देने वाला एक ऐतिहासिक फैसला है।

क्रमांकबुलेट ट्रेन रूटअनुमानित सफर समय
1मुंबई से पुणे48 मिनट
2बेंगलूरु से चेन्नई73 मिनट
3बेंगलूरु से हैदराबाद2 घंटे 10 मिनट
4पुणे से हैदराबाद2 घंटे 08 मिनट
5दिल्ली से लखनऊ2 घंटे
6दिल्ली से वाराणसी3 घंटे 15 मिनट
7दिल्ली से सिलीगुड़ी6 घंटे

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Updated on:

21 Jun 2026 05:25 am

Published on:

21 Jun 2026 05:22 am

Hindi News / National News / High-Speed ​​Rail Corridors: मुंबई-अहमदाबाद मॉडल पर बनेंगे 7 नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, रेल मंत्री ने बताया रोडमैप

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