High-Speed ​​Rail Corridors: मुंबई-अहमदाबाद मॉडल पर बनेंगे 7 नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, रेल मंत्री ने बताया रोडमैप

Indian Railway: रेल परिवहन और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों को तीव्र परिवहन व्यवस्था से जोड़ने के लिए सात नए बुलेट ट्रेन (हाई-स्पीड रेल) कॉरिडोर के निर्माण को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। नेशनल हाई-स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के डीपीआर की समीक्षा के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। वर्तमान में निर्माणाधीन मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की तर्ज पर ही इन सात नए रूटों का विकास किया जाएगा। इन कॉरिडोर पर ट्रेनें 250 से 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी, जिससे महानगरों के बीच का सफर चंद घंटों में सिमट जाएगा। इसकी जानकारी रेल मंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान दी।