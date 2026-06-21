High-Speed ​​Rail Corridors: मुंबई-अहमदाबाद मॉडल पर बनेंगे 7 नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, रेल मंत्री ने बताया रोडमैप

सात हाइस्पीड रेल कॉरिडोर(एआई फोटो-चैटजीपीटी)
Indian Railway: रेल परिवहन और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों को तीव्र परिवहन व्यवस्था से जोड़ने के लिए सात नए बुलेट ट्रेन (हाई-स्पीड रेल) कॉरिडोर के निर्माण को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। नेशनल हाई-स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के डीपीआर की समीक्षा के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। वर्तमान में निर्माणाधीन मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की तर्ज पर ही इन सात नए रूटों का विकास किया जाएगा। इन कॉरिडोर पर ट्रेनें 250 से 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी, जिससे महानगरों के बीच का सफर चंद घंटों में सिमट जाएगा। इसकी जानकारी रेल मंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान दी।
इन परियोजनाओं के निर्माण चरण के दौरान देश में लाखों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। इसके अलावा, ट्रैक बिछाने, सिग्नलिंग सिस्टम और ट्रेनों के कोच निर्माण में 'मेक इन इंडिया' नीति को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे घरेलू स्टील और सीमेंट उद्योगों को भारी घरेलू मांग मिलेगी।
रेलवे परियोजना को मंजूरी मिलने के साथ ही अब संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से भूमि अधिग्रहण की प्राथमिक रूपरेखा तैयार की जाएगी। इन कॉरिडोर के निर्माण में इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि रूट ज्यादातर एलिवेटेड या भूमिगत हों, ताकि कृषि योग्य भूमि का कम से कम अधिग्रहण करना पड़े और वन्यजीव क्षेत्रों को कोई नुकसान न पहुंचे।
रेल मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी छपरा जंक्शन से आनंद विहार टर्मिनल (दिल्ली) के बीच एक नई साप्ताहिक ट्रेन सेवा का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इसी कार्यक्रम के दौरान रेल मंत्री ने वर्चुअली दो और ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई और देश के इन नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर और उनके सफर के समय का आधिकारिक ब्योरा सामने रखा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विजन को गति देने वाला एक ऐतिहासिक फैसला है।
|क्रमांक
|बुलेट ट्रेन रूट
|अनुमानित सफर समय
|1
|मुंबई से पुणे
|48 मिनट
|2
|बेंगलूरु से चेन्नई
|73 मिनट
|3
|बेंगलूरु से हैदराबाद
|2 घंटे 10 मिनट
|4
|पुणे से हैदराबाद
|2 घंटे 08 मिनट
|5
|दिल्ली से लखनऊ
|2 घंटे
|6
|दिल्ली से वाराणसी
|3 घंटे 15 मिनट
|7
|दिल्ली से सिलीगुड़ी
|6 घंटे
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