Niharika Singhania: 12 साल की उम्र में घोड़ों से दोस्ती, अब एशियन गेम्स में भारत की उम्मीद बनीं निहारिका सिंघानिया

2026 एशियन गेम्स निहारिका सिंघानिया के करियर का अब तक का सबसे बड़ा मंच साबित होने वाला है। भारतीय टीम में वह अकेली महिला शो जंपर के रूप में शामिल हैं, जिससे उन पर खास जिम्मेदारी और उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। निहारिका से यही अपेक्षा की जा रही है कि वे यूरोप में किए गए अपने शानदार प्रदर्शन को एशियन गेम्स जैसे बड़े मंच पर भी दोहराएं और भारत के लिए बेहतरीन नतीजे लेकर आएं। उनका चयन न केवल उनकी मेहनत और प्रतिभा का प्रमाण है, बल्कि भारतीय घुड़सवारी खेलों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का भी संकेत है।