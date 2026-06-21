फुटबॉल का महाकुंभ या पर्यावरण पर बोझ? FIFA World Cup 2026 से रिकॉर्ड कार्बन उत्सर्जन का खतरा, सबसे प्रदूषणकारी टूर्नामेंट साबित होने का दावा

FIFA Football World Cup 2026 अब अपने चरम पर है और पूरी दुनिया इस खेल की खुमारी में डूबी हुई है। वहीं, दूसरी और पर्यावरण विशेषज्ञों की चिंता बढ़ गई है। दरअसल, खेलों का ये सबसे बड़ा आयोजन पर्यावरण पर भी असर डालेगा। विशेषज्ञों का दावा है कि अमरीका, कनाडा और मेक्सिको की संयुक्त मेजबानी में होने वाले इस विश्व कप का कार्बन उत्सर्जन 2022 के कतर विश्व कप की तुलना में दोगुने से भी अधिक हो सकता है। कार्बन अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म ग्रीनली के आकलन के अनुसार, 48 टीमों वाले इस फीफा विश्व कप से लगभग 78 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हो सकती है। यह करीब 17 लाख कारों के एक साल के उत्सर्जन के बराबर है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह अब तक का सबसे प्रदूषणकारी फुटबॉल विश्व कप होगा।