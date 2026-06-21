British PM Keir Starmer Resign: महज 23 महीने में पीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं कीर स्टार्मर, अब कौन लेगा जगह

British PM Keir Starmer Resign: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं और अपने उत्तराधिकारी के चयन की समय-सीमा की घोषणा कर सकते हैं। ब्रिटिश अखबार ऑब्जर्वर ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया। रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 48 घंटों के दौरान वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों, राजनीतिक सलाहकारों, लेबर पार्टी के प्रमुख दानदाताओं और प्रभावशाली ट्रेड यूनियन नेताओं के साथ की मीटिंग की। इसके बाद यह निर्णय पर पहुंचे कि पीएम के रूप में उनकी स्थिति अब टिकाऊ नहीं रह गई है।