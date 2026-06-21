Donald Trump: हॉर्मुज पर ट्रंप की नई चेतावनी: ‘ईरान से 60 दिन में समझौता नहीं हुआ तो जहाजों पर लग सकता है अमेरिकी टोल’



ट्रंप ने यह बात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखी। उन्होंने कहा कि युद्धविराम के 60 दिन तक हॉर्मुज में 'नो टोल' व्यवस्था रहेगी, लेकिन अगर इस दौरान ईरान के साथ बातचीत किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंचती, तो बाद में अमेरिका शुल्क लगाने पर विचार कर सकता है। ट्रंप ने इसे 'मिडिल ईस्ट के देशों के लिए गार्जियन एंजल जैसी सेवाओं की कीमत' तक बता दिया। यानी उनका संकेत यह था कि अमेरिका क्षेत्र में सुरक्षा और नौवहन की आजादी बनाए रखने की कीमत वसूल सकता है।