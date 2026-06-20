FIFA का यह अजीबो गरीब नियम बना खिलाड़ियों के लिए मुसीबत, बहस के दौरान मुंह ढकने पर मिगुएल अल्मिरोन को मिला रेड कार्ड

सैन फ्रांसिस्को बे एरिया स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले के पहले हाफ के अंतिम मिनटों में अचानक विवाद भड़क उठा। पराग्वे के फॉरवर्ड इसिद्रो पिटा पर हुए एक फाउल के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी आमने-सामने हो गए और तीखी बहस छिड़ गई। इसी बीच पैराग्वे के मिगुएल अल्मिरोन तुर्की के डिफेंडर मेर्ट मुल्डुर से बात करते नजर आए। फुटेज में साफ दिखा कि अल्मिरोन ने अपना मुंह हाथ से ढककर कुछ कहा। मुल्डुर ने तुरंत इसकी शिकायत मैच अधिकारियों से की, जिसके बाद VAR ने हस्तक्षेप किया। रेफरी इवान बार्टन पिचसाइड मॉनिटर पर वीडियो चेक करने के बाद बिना किसी हिचकिचाहट के अल्मिरोन को सीधा लाल कार्ड दिखा दिया। इस फैसले ने न सिर्फ़ खिलाड़ियों को, बल्कि पूरे स्टेडियम को हैरान कर दिया।