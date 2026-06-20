20 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

फुटबॉल

FIFA 2026: ब्राज़ील के लिए खुशखबरी, स्कॉटलैंड के खिलाफ वापसी के लिए तैयार नेमार, कोच एंसेलोटी ने की पुष्टि

नेमार की वापसी ब्राजील के लिए एक अहम समय पर हुई है, खासकर तब जब विंगर राफिन्हा को हैती के खिलाफ पहले हाफ में हैमस्ट्रिंग चोट की आशंका के कारण मैदान छोड़ना पड़ा। बार्सिलोना के इस फॉरवर्ड खिलाड़ी की आगे मेडिकल जांच की जाएगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Jun 20, 2026

neymar returns for brazil

ब्राजील टीम से बाहर हुए नेमार (Photo - IANS)

Neymar Jr Return, FIFA world cup 2026: ब्राजील के कोच कार्लो एंसेलोटी ने बताया है कि टीम के स्टार खिलाड़ी नेमार फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप सी मुकाबले में स्कॉटलैंड के खिलाफ होने वाले मैच के लिए उपलब्ध होंगे। नेमार का फिट होना ब्राजील के लिए राहत भरी खबर है। ब्राजील ने टूर्नामेंट के अपने दूसरे मुकाबले में हैती को 3-0 से हराया।

नेमार के दाहिने पैर की पिंडली में चोट

इस जीत के साथ ही टीम ने नॉकआउट स्टेज में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा है। 34 साल के नेमार 17 मई को सैंटोस क्लब के लिए खेलते समय दाहिने पैर की पिंडली में चोट लग गई थी। इसी वजह से वह अब तक वर्ल्ड कप के दोनों मैचों में नहीं खेल पाए हैं।

स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच के लिए उपलब्ध नेमार

कोच एंसेलोटी ने कहा, "नेमार कल अकेले और सोमवार को टीम के साथ ट्रेनिंग करेंगे। वह स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे।" वर्ल्ड कप टीम में शामिल होने के बाद से नेमार ने ब्राजील के साथ पूरे ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा नहीं लिया है। इसके बजाय, वह इस हफ्ते की शुरुआत में मेडिकल जांच के बाद एक व्यक्तिगत रिहैबिलिटेशन (फिजियोथेरेपी और रिकवरी) प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं। बार्सिलोना और पेरिस सेंट-जर्मेन के पूर्व स्टार को मोरक्को के खिलाफ ब्राजील के पहले मुकाबले के लिए सब्स्टीट्यूट खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल किया गया था। हालांकि, वह मैच में नहीं खेले थे।

नेमार की वापसी ब्राजील के लिए एक अहम समय पर हुई है, खासकर तब जब विंगर राफिन्हा को हैती के खिलाफ पहले हाफ में हैमस्ट्रिंग चोट की आशंका के कारण मैदान छोड़ना पड़ा। बार्सिलोना के इस फॉरवर्ड खिलाड़ी की आगे मेडिकल जांच की जाएगी। कोच एंसेलोटी ने भी कहा कि अभी यह साफ नहीं है कि चोट कितनी गंभीर है।

एंसेलोटी ने कहा, "हमें उनकी जांच करनी होगी। हमें अभी तक पता नहीं चल सका है कि उनकी चोट कितनी गंभीर है।" राफिन्हा के जाने से नेमार की वापसी और भी जरूरी हो गई है, क्योंकि ब्राजील को अपने सबसे अनुभवी अटैकिंग खिलाड़ी की कमी साफतौर पर महसूस हुई है। नेमार नॉकआउट राउंड में ब्राजील के लिए अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं।

FIFA 2026: रोनाल्डो फैंस ने पारी की सारी हदें, जोआओ नेवेस और उनकी गर्लफ्रेंड पर इस वजह से किए भद्दे कमेंट

ये भी पढ़ें
FIFA 2026

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

FIFA World Cup 2026

Published on:

20 Jun 2026 11:45 am

Hindi News / Sports / Football News / FIFA 2026: ब्राज़ील के लिए खुशखबरी, स्कॉटलैंड के खिलाफ वापसी के लिए तैयार नेमार, कोच एंसेलोटी ने की पुष्टि

बड़ी खबरें

View All

फुटबॉल

खेल

ट्रेंडिंग

FIFA World Cup 2026

FIFA का यह अजीबो गरीब नियम बना खिलाड़ियों के लिए मुसीबत, बहस के दौरान मुंह ढकने पर मिगुएल अल्मिरोन को मिला रेड कार्ड

FIFA world Cup 2026
फुटबॉल

Fastest World Cup Goal: मैटिअस गलार्जा ने किया फीफा वर्ल्डकप 2026 का सबसे तेज गोल, 10 खिलाड़ियों से खेलने के बावजूद पैराग्वे ने दर्ज की जीत

Matias Galarza scored in 64 second for paraguay
फुटबॉल

FIFA World Cup: क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सपोर्ट में उतरा साथी खिलाड़ी, कांगो के खिलाफ ड्रॉ के बाद हो रही जमकर आलोचना

Cristiano Ronaldo Criticism
फुटबॉल

Brazil vs Haiti: ब्राजील ने हैती को हराकर नॉकआउट्स का टिकट किया कंफर्म, मैथेउस कुन्हा ने दागे 2 गोल

Matheus Cunha
फुटबॉल

FIFA: अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 हराया, यूएस ने बनाई नॉकआउट में जगह

FIFA
खेल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.