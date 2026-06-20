FIFA World Cup: क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सपोर्ट में उतरा साथी खिलाड़ी, कांगो के खिलाफ ड्रॉ के बाद हो रही जमकर आलोचना

Cristiano Ronaldo Criticism: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में पुर्तगाल की टीम अपना पहला मुकाबला खेलने के लिए डीआर कांगो के खिलाफ मैदान पर उतरी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे स्टार खिलाड़ी के होने के बावजूद दुनिया के 7वें नंबर की पुर्तगाल 3 अंक हासिल नहीं कर पाई। दुनिया की 43वें नंबर की टीम के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेलने के बाद पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हुई। हालांकि उनके बचाव में डिफेंडर रूबेन डायस उतरे हैं, जिन्होंने रोनाल्डो की आलोचना की बजाय पूरी टीम की आलोचना होने की बात कही है।