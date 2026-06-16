FIFA World Cup 2026: चोट के कारण हैती के खिलाफ मैच से बाहर हो सकते हैं नेमार, मेडिकल टेस्ट में हुआ खुलासा

अक्टूबर 2023 में लगी घुटने की गंभीर चोट (ACL Rupture) के बाद से नेमार ने ब्राजील की नेशनल टीम के लिए एक भी मैच नहीं खेला है। वह लगातार चोटों से परेशान रहे हैं। इसी वजह से वह मोरक्को के खिलाफ ब्राजील का पहला वर्ल्ड कप मैच भी नहीं खेल पाए थे। ब्राजील के लिए 128 मैचों में सबसे ज्यादा 79 गोल करने वाले नेमार का यह चौथा वर्ल्ड कप है, लेकिन चोट उनका पीछा नहीं छोड़ रही है।