FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्डकप में चोरी का शिकार हुई इंग्लैंड की टीम, दो स्थानीय लोगों पर लगा आरोप

प्रशिक्षण किट, मैच जर्सी, मेडिकल किट के साथ व्यक्तिगत सामान और कुछ महंगे इलेक्ट्रॉनिक समान भी चोरी हुए थे। सूचना मिलते ही लोकल पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और जांच शुरू कर दी। पुलिस जांच में पता चला कि चोरी का सामान एक नेटवर्क के माध्यम से बेचा जा रहा था। छापेमारी के दौरान अधिकांश सामान बरामद कर लिया गया, जिससे टीम को राहत मिली। इंग्लैंड फुटबॉल एसोसिएशन (FA) के एक अधिकारी ने बताया, “हमारी टीम की तैयारियों पर कोई असर नहीं पड़ा है। ज्यादातर सामान वापस मिल गया है। खिलाड़ी अब पूरी तरह से विश्व कप की तैयारी पर फोकस कर रहे हैं।”