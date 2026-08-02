ओलंपिक मेडलिस्ट बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन CWG फाइनल में आखिर कैसे गोल्ड जीतने से चूकीं? खुद किया खुलासा

Lovlina Borgohain on CWG Final: कॉमनवेल्‍थ गेम्‍स 2026 में भारतीय बॉक्‍सर्स ने शनिवार को शानदार प्रदर्शन करते हुए बैक-टू-बैक कई गोल्‍ड मेडल भारत की झोली में डाले। ओलंपिक मेडलिस्ट बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन से भी भारतीय फैंस को स्‍वर्ण पदक की उम्‍मीद थी, लेकिन वह चूक गईं। लवलीना ने खुलासा करते हुए बताया कि उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल में घुटने की चोट के बावजूद मुकाबला किया। उन्होंने कहा कि दर्द को पीछे छोड़ना एलीट लेवल पर एथलीटों के सफर का हिस्सा है। ज्ञात हो कि लवलीना को घुटने पर बड़ी टेप लगाकर मुकाबला करते देखा गया था।