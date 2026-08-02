CWG 2026: जूडो में भारत का निराशाजनक प्रदर्शन, क्वार्टर फाइनल में हारे, अवतार सिंह , ईशरूप नारंग और यश घंघास, अब भी ऐसे आ सकता है मेडल

इससे पहले पुरुष वर्ग में भारत के अवतार सिंह -100 किग्रा वर्ग के राउंड ऑफ-16 मुकाबले में साइप्रस के अरिस्टोस माइकल के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। दोनों खिलाड़ियों के बीच बेहद कांटे की टक्कर देखने को मिली और निर्धारित समय तक कोई भी खिलाड़ी अंक हासिल नहीं कर सका। इसके बाद मुकाबला गोल्डन स्कोर में पहुंचा, जहां अरिस्टोस माइकल ने शानदार इप्पोन लगाकर जीत अपने नाम कर ली और अवतार सिंह का अभियान समाप्त कर दिया।