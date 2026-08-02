CWG 2026: गोल्ड जीतने के बाद देश वापस आए मीराबाई चानू और लवप्रीत सिंह, हुआ जोरदार स्वागत

मीराबाई चानू ने कहा, "पूरे भारत की खेल संरचना में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। सरकार खेल को बढ़ावा देने के लिए बहुत सहयोग दे रही है, जो खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर वे हर खेल का इसी तरह सहयोग करते रहें, अलग-अलग जगहों पर सही ट्रेनिंग देकर, बड़े खेलों या चैंपियनशिप की तैयारी के लिए हमें विदेश में ट्रेनिंग करने में मदद करें, तो ये सुविधाएं हमारे लिए बहुत फायदेमंद होंगी। अगर वे हर खिलाड़ी और हर खेल को इसी तरह सपोर्ट करते रहें, चाहे वे युवा हों, पदक जीतने वाले हों, या जिन्होंने अभी तक कोई पदक नहीं जीता है, तो युवा पीढ़ी निश्चित रूप से कई बेहतरीन एथलीट तैयार करेगी और पदक भी जीतेगी। हम अभी से भी ज्यादा पदक घर लाएंगे।"