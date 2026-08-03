CWG 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स में 1998 के बाद भारत को मिले सबसे कम मेडल, इसकी वजह सिर्फ एक

Team India At CWG 2026 Glasgow: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के आखिरी दिन भारत की झोली में एक भी पदक नहीं आया। इसके बावजूद भारत ने लगातार सातवीं बार टॉप-5 में जगह बनाई है। आखिरी बार भारत 1998 के कुआलालंपुर गेम्स में टॉप-5 से बाहर हुआ था, जहाँ सिर्फ 7 गोल्ड मेडल सहित भारत के नाम कुल 25 पदक आए थे। उसके बाद 2002 के मैनचेस्टर गेम्स में भारत ने 30 गोल्ड मेडल जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। 2006 के मेलबर्न गेम्स में भारत 22 गोल्ड के साथ कुल 50 मेडल जीतकर चौथे स्थान पर रहा। 2010 के नई दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने इतिहास रच दिया और 38 गोल्ड सहित 101 मेडल जीते। भारत ने पहली बार 100 पदकों के आंकड़े को पार किया और ऑस्ट्रेलिया के पीछे दूसरे स्थान पर रहा।