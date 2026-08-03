CWG 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने आखिरी 2 दिन में बरसाए मेडल, हासिल की इतिहास की तीसरी सबसे बेस्ट रैंक

मेडल टैली में पांचवें स्थान पर मौजूद स्कॉटलैंड कुल 39 पदकों और गोल्ड मेडल के मामले में भारत की बराबरी पर रहा। इस देश ने 13 गोल्ड, 9 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज जीते। वहीं, न्यूजीलैंड 10 गोल्ड, 14 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज जीतकर कुल 36 मेडल के साथ छठे स्थान पर रहा। नाइजीरिया ने कुल 24 मेडल हासिल किए। इनमें 10 गोल्ड, 7 सिल्वर और इतने ही ब्रॉन्ज शामिल रहे। इस देश ने वेटलिफ्टिंग में 3 गोल्ड हासिल किए। जमैका कुल 19 मेडल (10 गोल्ड, 4 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज) के साथ आठवें पायदान पर रहा। सभी 10 गोल्ड जमैका को एथलेटिक्स/पैरा एथलेटिक्स में हाथ लगे।