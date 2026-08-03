CWG 2026: 7 खेलों में पदक से चूका भारत, लेकिन बॉक्सिंग का महाशक्ति बनकर उभरा, देखें किन 39 एथलीट्स ने जीते मेडल

वेटलिफ्टिंग मीराबाई चानू (विमेंस 48 किग्रा) ऋषिकांत सिंह (मेंस 60 किग्रा)

मुथुपांडी राजा (मेंस 65 किग्रा)

ज्ञानेश्वरी यादव (विमेंस 53 किग्रा)

वल्लुरी अजय बाबू (मेंस 79 किग्रा)

हरजिंदर कौर (विमेंस 69 किग्रा)

लवप्रीत सिंह (मेंस 110+ किग्रा) बिंदियारानी देवी (विमेंस 58 किग्रा)

एथलेटिक्स

पैरा-एथलेटिक्स शर्मिला (विमेंस शॉट पुट F57)

दिलीप गावित (मेंस 100 मीटर T47)

सोमन राणा (मेंस शॉट पुट F57) शुभम जुयाल (मेंस शॉट पुट F57)

सर्वेश कुशारे (मेंस हाई जंप)

गुलवीर सिंह (मेंस 10,000 मीटर)

मुरली श्रीशंकर (लॉन्ग जंप)

मोहम्मद बासिल (मेंस 100 मीटर T47)

नीरज चोपड़ा (मेंस जेवलिन थ्रो)

प्रवीण चित्रवेल (मेंस ट्रिपल जंप) सेल्वा प्रभु (मेंस ट्रिपल जंप)

गुलवीर सिंह (मेंस 5,000 मीटर)

शिल्पा शायला (विमेंस शॉट पुट F57)

सीमा कालीरामना (विमेंस डिस्कस थ्रो)

तेजस्विन शंकर (मेंस डेकॉथलॉन)

यश वीर सिंह (मेंस जेवलिन थ्रो)

बॉक्सिंग प्रीति पवार (विमेंस 54 किग्रा)

जैस्मिन लैम्बोरिया (विमेंस 57 किग्रा)

साक्षी चौधरी (विमेंस 51 किग्रा)

प्रिया घंघास (विमेंस 60 किग्रा)

अरुंधति चौधरी (विमेंस 70 किग्रा)

सचिन सिवाच (मेंस 60 किग्रा)

अंकुश पंघाल (मेंस 80 किग्रा) नरेंद्र बेरवाल (मेंस +90 किग्रा)

लवलीना बोरगोहेन (विमेंस 75 किग्रा)

जादुमणि सिंह (मेंस 55 किग्रा) -

जूडो अस्मिता डे (विमेंस -48 किग्रा)

हर्ष सिंह (मेंस -60 किग्रा) यामिनी मौर्या (विमेंस -57 किग्रा) उन्नति शर्मा (विमेंस -63 किग्रा)