Brazil vs Haiti: ब्राजील ने हैती को हराकर नॉकआउट्स का टिकट किया कंफर्म, मैथेउस कुन्हा ने दागे 2 गोल

आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट में 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 12 अलग-अलग ग्रुप में बांटा गया है। हर ग्रुप से 2 टीमें राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालीफाई करेंगी, जबकि अपने अपने ग्रुप में तीसरे स्थान पर रहने वाली 8 बेस्ट टीमें भी नॉकआउट्स में जाएंगी। इस तरह 24 टॉप 2 टीमें और 8 थर्ड प्लेस की बेस्ट टीमें राउंड ऑफ 32 में जाएंगी। चौथे स्थान पर रहने वाली सभी टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगी। इसके बाद एक दूसरे से नॉकआउट मैच खेलते हुए जीतने वाली 16 टीमें क्वार्टरफाइनल में जगह बनाएंगी और क्वार्टरफाइनल जीतने वाली टीमें अंतिम 4 में पहुंचेंगी।