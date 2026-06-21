FIFA 2026: जर्मनी की दमदार वापसी, आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर नॉकआउट में बनाई जगह



मैच की शुरुआत काफी तेज रही। दोनों टीमों ने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाया। जर्मनी ने गेंद पर ज्यादा कब्जा रखा और लगातार आइवरी कोस्ट के हाफ में दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन अफ्रीकी टीम की डिफेंस लाइन काफी एकजुट नजर आई। जर्मनी को कुछ मौके मिले, मगर वह उन्हें गोल में नहीं बदल सकी। पहला बड़ा झटका जर्मनी को 30वें मिनट में लगा। आइवरी कोस्ट ने तेज काउंटर अटैक किया और यान डियोमांडे की बेहतरीन दौड़ ने जर्मन डिफेंस को चीर दिया। इसी मूव का फायदा उठाते हुए फ्रेंक कैसी ने सटीक फिनिश किया और गेंद को जाल में पहुंचा दिया। इस गोल के साथ आइवरी कोस्ट ने 1-0 की बढ़त बना ली। पहले हाफ के बाकी मिनटों में जर्मनी ने बराबरी की काफी कोशिश की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली और हाफ टाइम तक स्कोर आइवरी कोस्ट के पक्ष में रहा।