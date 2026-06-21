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FIFA 2026: जर्मनी की दमदार वापसी, आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर नॉकआउट में बनाई जगह

FIFA World Cup 2026 के ग्रुप-ई मुकाबले में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर नॉकआउट में जगह पक्की कर ली। फ्रेंक कैसी के गोल से पिछड़ने के बाद जर्मनी ने डेनिज उन्दाव के दो शानदार गोलों की बदौलत जोरदार वापसी की और लगातार दूसरी जीत दर्ज करते हुए ग्रुप में टॉप स्थान हासिल किया।

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भारत

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Anurag Animesh

Jun 21, 2026

FIFA World Cup 2026

FIFA 2026: जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को हराया(फोटो-X/@KalshiSports)

Germany vs Ivory Coast: फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप-ई में जर्मनी ने एक बार फिर दिखा दिया कि बड़ी टीमों की असली पहचान मुश्किल समय में ही सामने आती है। टोरंटो स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में जर्मनी ने पिछड़ने के बाद शानदार वापसी की और आइवरी कोस्ट को 2-1 से हरा दिया। इस जीत के साथ जर्मन टीम ने न सिर्फ मुकाबला अपने नाम किया, बल्कि नॉकआउट चरण का टिकट भी पक्का कर लिया।

पहले हाफ का खेल


मैच की शुरुआत काफी तेज रही। दोनों टीमों ने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाया। जर्मनी ने गेंद पर ज्यादा कब्जा रखा और लगातार आइवरी कोस्ट के हाफ में दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन अफ्रीकी टीम की डिफेंस लाइन काफी एकजुट नजर आई। जर्मनी को कुछ मौके मिले, मगर वह उन्हें गोल में नहीं बदल सकी। पहला बड़ा झटका जर्मनी को 30वें मिनट में लगा। आइवरी कोस्ट ने तेज काउंटर अटैक किया और यान डियोमांडे की बेहतरीन दौड़ ने जर्मन डिफेंस को चीर दिया। इसी मूव का फायदा उठाते हुए फ्रेंक कैसी ने सटीक फिनिश किया और गेंद को जाल में पहुंचा दिया। इस गोल के साथ आइवरी कोस्ट ने 1-0 की बढ़त बना ली। पहले हाफ के बाकी मिनटों में जर्मनी ने बराबरी की काफी कोशिश की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली और हाफ टाइम तक स्कोर आइवरी कोस्ट के पक्ष में रहा।

दूसरे हाफ का खेल


दूसरे हाफ में तस्वीर बदलती दिखी। जर्मनी ज्यादा आक्रामक होकर मैदान पर उतरी। उसके खेल में तेजी भी थी और इरादा भी साफ दिख रहा था। लगातार बढ़ते दबाव का असर आखिर 68वें मिनट में नजर आया, जब सब्स्टीट्यूट डेनिज उन्दाव ने शानदार गोल कर स्कोर 1-1 कर दिया। इस गोल ने मैच में नई जान डाल दी। स्टेडियम का माहौल अचानक बदल गया और मुकाबला पूरी तरह खुल गया।

बराबरी के बाद दोनों टीमों ने जीत के लिए जोर लगाया, लेकिन जर्मनी के हमले ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। आइवरी कोस्ट की टीम भी जवाबी हमले कर रही थी, मगर जर्मन डिफेंस इस बार सतर्क रहा। जैसे-जैसे घड़ी आगे बढ़ी, ऐसा लगने लगा कि मुकाबला ड्रॉ पर खत्म होगा, लेकिन जर्मनी के इरादे कुछ और थे।

डेनिज उन्दाव का शानदार गोल


इंजरी टाइम में जर्मनी को वह पल मिल गया जिसका उसे इंतजार था। 90+4वें मिनट में फेलिक्स एनमेचा ने बेहतरीन पास दिया और डेनिज उन्दाव ने शानदार टर्न लेते हुए गेंद को गोल में पहुंचा दिया। यह गोल सिर्फ मैच का निर्णायक गोल नहीं था, बल्कि जर्मनी के जज्बे की पहचान भी बन गया। उन्दाव ने दबाव के सबसे बड़े मौके पर खुद को साबित किया और टीम के हीरो बन गए।

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Updated on:

21 Jun 2026 03:59 am

Published on:

21 Jun 2026 03:54 am

Hindi News / Sports / FIFA 2026: जर्मनी की दमदार वापसी, आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर नॉकआउट में बनाई जगह

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