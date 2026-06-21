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FIFA: नीदरलैंड ने स्वीडन को 5-1 हराया, ग्रुप में मजबूत हुई नीदरलैंड की स्थिति

FIFA World Cup 2026: ग्रुप-एफ मुकाबले में नीदरलैंड ने स्वीडन को 5-1 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। ब्रायन ब्रॉबी और कॉडी गैक्पो ने दो-दो गोल किए, जबकि क्राइसेंसियो समरविले ने भी गोल दागा। इस बड़ी जीत के साथ नीदरलैंड ने अंक तालिका में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली।

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भारत

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Anurag Animesh

Jun 21, 2026

FIFA

FIFA: नीदरलैंड ने स्वीडन को 5-1 हराया(फोटो-X/Darts2Leek)

Netherlands vs Sweden: ग्रुप-एफ के अहम मुकाबले में नीदरलैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वीडन को 5-1 के बड़े अंतर से हरा दिया। ह्यूस्टन स्टेडियम में खेले गए इस मैच में डच टीम शुरू से ही पूरी तरह हावी नजर आई। अटैक और डिफेंस दोनों मोर्चों पर बेहतरीन खेल दिखाते हुए नीदरलैंड ने स्वीडन को पूरे मैच में संभलने का मौका नहीं दिया।

पहले हाफ का मैच


मैच की शुरुआत होते ही नीदरलैंड ने तेज रफ्तार से खेलना शुरू कर दिया। इसका फायदा उसे बहुत जल्दी मिल गया। पांचवें मिनट में ब्रायन ब्रॉबी ने शानदार गोल कर अपनी टीम को शुरुआती बढ़त दिला दी। इस गोल के बाद स्वीडन की टीम दबाव में आ गई और नीदरलैंड लगातार आक्रमण करता रहा। पहला गोल करने के बाद भी ब्रॉबी नहीं रुके। 17वें मिनट में उन्होंने एक बार फिर स्वीडन की डिफेंस लाइन को चकमा देते हुए गेंद को गोलपोस्ट में पहुंचाया और स्कोर 2-0 कर दिया। पहले हाफ में स्वीडन ने कुछ मौके बनाने की कोशिश की, लेकिन नीदरलैंड के डिफेंडरों ने उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिलने दी।

दूसरे हाफ


दूसरे हाफ में भी तस्वीर नहीं बदली। मैदान पर उतरते ही नीदरलैंड ने आक्रामक रुख बरकरार रखा। 47वें मिनट में कॉडी गैक्पो ने गोल कर अंतर को 3-0 कर दिया। इसके कुछ ही मिनट बाद गैक्पो ने अपना दूसरा गोल भी दाग दिया और स्वीडन की मुश्किलें और बढ़ गईं। 54वें मिनट तक स्कोर 4-0 हो चुका था और मुकाबला लगभग एकतरफा दिखाई देने लगा था। हालांकि स्वीडन ने हार नहीं मानी। 59वें मिनट में एंथनी एलांगा ने शानदार प्रयास करते हुए टीम के लिए पहला गोल किया। इस गोल ने स्वीडन को थोड़ी उम्मीद जरूर दी, लेकिन टीम उस लय को आगे नहीं बढ़ा सकी।

मैच के अंतिम चरण में भी नीदरलैंड ने अपना दबदबा बनाए रखा। 89वें मिनट में क्राइसेंसियो समरविले ने शानदार गोल कर जीत पर आखिरी मुहर लगा दी। इसके साथ ही स्कोर 5-1 हो गया और स्वीडन की वापसी की सारी संभावनाएं खत्म हो गईं। इस बड़ी जीत ने ग्रुप-एफ में नीदरलैंड की स्थिति काफी मजबूत कर दी है। दूसरी ओर स्वीडन के लिए यह हार चिंता बढ़ाने वाली है। अगर उसे टूर्नामेंट में आगे तक जाना है तो आने वाले मुकाबलों में कहीं बेहतर प्रदर्शन करना होगा।

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Updated on:

21 Jun 2026 01:15 am

Published on:

21 Jun 2026 12:57 am

Hindi News / Sports / FIFA: नीदरलैंड ने स्वीडन को 5-1 हराया, ग्रुप में मजबूत हुई नीदरलैंड की स्थिति

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