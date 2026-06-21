FIFA: नीदरलैंड ने स्वीडन को 5-1 हराया, ग्रुप में मजबूत हुई नीदरलैंड की स्थिति



मैच की शुरुआत होते ही नीदरलैंड ने तेज रफ्तार से खेलना शुरू कर दिया। इसका फायदा उसे बहुत जल्दी मिल गया। पांचवें मिनट में ब्रायन ब्रॉबी ने शानदार गोल कर अपनी टीम को शुरुआती बढ़त दिला दी। इस गोल के बाद स्वीडन की टीम दबाव में आ गई और नीदरलैंड लगातार आक्रमण करता रहा। पहला गोल करने के बाद भी ब्रॉबी नहीं रुके। 17वें मिनट में उन्होंने एक बार फिर स्वीडन की डिफेंस लाइन को चकमा देते हुए गेंद को गोलपोस्ट में पहुंचाया और स्कोर 2-0 कर दिया। पहले हाफ में स्वीडन ने कुछ मौके बनाने की कोशिश की, लेकिन नीदरलैंड के डिफेंडरों ने उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिलने दी।