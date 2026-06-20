Rohit Sharma ने ODI क्रिकेट में रचा इतिहास, 1100 चौकों के साथ बनाया ऐसा रिकॉर्ड, जो पूरे करियर में लारा और द्रविड़ भी नहीं बना सके

Rohit Sharma complete 1100 fours in ODIs: अफगानिस्‍तान के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के आखिरी और तीसरे वनडे में रोहित शर्मा शानदार बल्‍लेबाजी कर रहे हैं। 219 रन के लक्ष्‍य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के इस स्‍टार ओपनर ने अपनी पारी में तीन चौके लगाते ही अपने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में 11 रन पूरे कर लिए। इसके साथ ही वह सचिन तेंदुलकर और सनथ जयसूर्या की स्‍पेशल लिस्‍ट में शामिल हो गए। ये वह मुकाम है, जहां ब्रायन लारा, इंजमाम उल हक और राहुल द्रविड़ जैसे दिग्‍गज हासिल नहीं कर सके। इतना ही नहीं उन्‍होंने इस मुकाबले सबसे ज्‍यादा बार 50 से ज्‍यादा रन बनाने के मामले में भी द्रविड़ को पीछे छोड़ा है।