IND vs AFG 3rd ODI: प्रसिद्ध कृष्णा ने ODI क्रिकेट में रचा इतिहास, 4 विकेट लेकर श्रीनाथ-बुमराह के क्लब में हुए शामिल

IND vs AFG 3rd ODI Highlights: भारत और अफगानिस्‍तान के बीच खेली जा रही तीन मैच की घरेलू सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे चेन्‍नई के एमए चिदंबरम स्‍टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में अफगानिस्‍तान के कप्‍तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी करने का फैसला किया। लेकिन, प्रसिद्ध कृष्‍णा ने पहले 10 ओवर में बैक टू बैक चार झटके देते हुए उसे बैकफुट पर धकेल दिया। इसके साथ ही कृष्‍णा ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया।