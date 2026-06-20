IND vs AFG 3rd ODI: प्रसिद्ध कृष्णा ने ODI क्रिकेट में रचा इतिहास, 4 विकेट लेकर श्रीनाथ-बुमराह के क्लब में हुए शामिल

अफगानिस्तान के खिलाफ चार विकेट लेने का जश्न मनाते प्रसिद्ध कृष्णा। (फोटो सोर्स: IANS)
IND vs AFG 3rd ODI Highlights: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेली जा रही तीन मैच की घरेलू सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लेकिन, प्रसिद्ध कृष्णा ने पहले 10 ओवर में बैक टू बैक चार झटके देते हुए उसे बैकफुट पर धकेल दिया। इसके साथ ही कृष्णा ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया।
अफगानिस्तान को 4 झटके देकर प्रसिद्ध कृष्णा शुरुआती 10 ओवर में चार विकेट चटकाने के मामले में भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, जवागल श्रीनाथ, भुवनेश्वर कुमार और अर्शदीप सिंह के खास क्लब में शामिल हो गए।
|रैंक
|गेंदबाज
|पहले 10 ओवर में विकेट
|विपक्षी टीम
|स्थान
|वर्ष
|1
|मोहम्मद सिराज
|5
|श्रीलंका
|आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो
|2023
|2
|जवागल श्रीनाथ
|4
|श्रीलंका
|जोहानिसबर्ग
|2003
|3
|भुवनेश्वर कुमार
|4
|श्रीलंका
|पोर्ट ऑफ स्पेन
|2013
|4
|जसप्रीत बुमराह
|4
|इंग्लैंड
|द ओवल
|2022
|5
|मोहम्मद सिराज
|4
|श्रीलंका
|तिरुवनंतपुरम
|2023
|6
|अर्शदीप सिंह
|4
|दक्षिण अफ्रीका
|जोहानिसबर्ग
|2023
|7
|प्रसिद्ध कृष्णा
|4
|अफगानिस्तान
|चेन्नई
|2026*
प्रसिद्ध कृष्णा के अफगानिस्तान के खिलाफ पहले तीन विकेट में रोहित शर्मा का खास योगदान रहा, क्योंकि उनकी गेंद पर तीनों कैच रोहित शर्मा ने पकड़े थे। ऐसा भारत की ओर वनडे के इतिहास में सिर्फ तीन बार हुआ है। इससे पहले 2018 में बांग्लादेश के खिलाफ जसप्रीत बुमराह की गेंदों पर शिखर धवन ने 3 कैच पकड़े थे। वहीं, पहली बार 2004 में जिम्बाब्वे के खिलाफ पर्थ में इरफान पठान की गेंदों पर वीवीएस लक्ष्मण ने कैच लिए थे।
ODI डेब्यू से लेकर पहले शतक तक सबसे ज्यादा दिन
5040 रेगिस चकाब्वा (2008-22)
4858 सुनील गावस्कर (1974-87)
4674 अर्जुन रणतुंगा (1982-94)
4644 हशमतुल्लाह शाहिदी (2013-26) *
4639 नासिर हुसैन (1989-03)
अफगानिस्तान के लिए सबसे धीमा ODI शतक (गेंदों के हिसाब से)
131 इब्राहिम ज़दरान बनाम ऑस्ट्रेलिया, मुंबई WS 2023
126 हशमतुल्लाह शाहिदी बनाम भारत, चेन्नई 2026
125 उस्मान गनी बनाम जिम्बाब्वे, बुलावायो 2014
125 रहमत शाह बनाम आयरलैंड, ग्रेटर नोएडा 2017
125 सेदिकुल्लाह अटल बनाम जिम्बाब्वे, हरारे 2024
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