Harshit Rana: एक मैच के लिए हर्षित राणा को क्यों किया गया वनडे टीम में शामिल, क्या अर्शदीप सिंह का कटेगा पत्ता?

दिलचस्प बात यह है कि हर्षित को आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली आगामी टी20 सीरीज की योजनाओं में भी शामिल माना जा रहा है। ऐसे में चेन्नई वनडे उनके लिए खुद को साबित करने का बड़ा मौका बन सकता है। भारतीय टीम फिलहाल युवा खिलाड़ियों को तैयार करने और उनको और मजबूत करने पर काम कर रही है। हार्दिक पंड्या के चोटिल होने के बाद तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर विभाग में नए विकल्प तलाशना भी टीम की प्राथमिकता है। अब सबकी नजरें चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम पर होंगी। अगर हर्षित राणा को मौका मिलता है और वह प्रभाव छोड़ते हैं, तो यह सिर्फ एक वनडे नहीं बल्कि इंग्लैंड दौरे का ट्रायल मैच भी साबित हो सकता है।