Vaibhav Sooryavanshi के श्रीलंकाई खिलाड़ियों से विवाद पर BCCI का रुख साफ, कहा- मैदान के मामलों में दखल नहीं देंगे

Vaibhav Sooryavanshi Controversy: भारत ए और श्रीलंका ए के बीच हाल ही में खेले खेली गई ट्राई सीरीज मुकाबले में हुए विवाद को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच BCCI सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने अपनी राय स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैदान पर हुई किसी भी घटना पर फैसला लेने का अधिकार सिर्फ मैच रेफरी और अंपायरों का होता है, ऐसे मामलों में BCCI की कोई भूमिका नहीं है।