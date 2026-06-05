Tri Nation A Series Live Streaming: वैभव सूर्यवंशी के चलते बिके इंडिया ए की ट्राई सीरीज के राइट्स, TV पर आएंगे मैच, जानें कब, कहां और कैसे देख पाएंगे सीरीज

Tri Nation A Series in Sri Lanka, India, Afghanistan Live Streaming: इंडिया ए, श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के बीच वनडे ट्राई-सीरीज 9 जून से खेली जाएगी। इस सीरीज में 15 साल के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी खेलते हुए दिखाई देंगे। इंडियंस प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में धमाकेदार प्रदर्शन के बाद फैंस उन्हें देखने के लिए बेताब हैं। आम तौर पर इंडिया ए के मैच टीवी पर कम ही प्रसारित होते हैं। लेकिन वैभव की लोकप्रियता को देखते हुए सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने इस सीरीज के मीडिया राइट्स खरीद लिए हैं।