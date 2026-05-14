India A Squad for Tri Series: ट्राई सीरीज के लिए इंडिया ए टीम का ऐलान, रियन पराग बने उपकप्तान, सूर्यवंशी समेत इन IPL स्टार खिलाड़ियों को मिली जगह

आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी कर रहे रियान पराग को इस टीम का उप-कप्तान नियुक्त किया गया है। टीम में प्रियांश आर्य, आयुष बडोनी, निशांत सिंधु, हर्ष दुबे, विप्राज निगम, सूर्यांश शेडगे, युद्धवीर सिंह और अंशुल कंबोज जैसे उभरते हुए होनहार खिलाड़ी भी शामिल हैं। ट्राई-सीरीज के समापन के बाद इंडिया ए टीम श्रीलंका ए के खिलाफ दो मल्टी-डे (रेड-बॉल) मैच भी खेलेगी। इन मैचों की टीम बाद में घोषित की जाएगी। व्हाइट-बॉल सीरीज के सभी मैच दांबुला में खेले जाएंगे, जबकि मल्टी-डे मैच गाले में आयोजित होंगे।