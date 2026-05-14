Tri Series Schedule: IPL 2026 के बाद श्रीलंका ए और अफ़ग़ानिस्तान ए से वनडे ट्राई सीरीज खेलेगी टीम इंडिया, देखें पूरा शेड्यूल

राजस्थान रॉयल्स (RR) के कप्तान रियान पराग को टीम का उपकप्तान चुना गया है। इसके अलावा इंडिया ए टीम में वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह जैसे धाकड़ बल्लेबाजों को मौका दिया गया है। गेंदबाजी विभाग को मजबूती देने के लिए अंशुल कंबोज, अरशद खान, युद्धवीर सिंह और यश ठाकुर को शामिल किया गया है। स्पिन गेंदबाजी की जिम्मेदारी विप्राज निगम और हर्ष दुबे संभालेंगे, जबकि दूसरे विकेटकीपर के रूप में कुमार कुशाग्र को टीम में जगह मिली है। मध्यक्रम को और मजबूत बनाने के लिए आयुष बडोनी और निशांत सिंधु को भी टीम में शामिल किया गया है।