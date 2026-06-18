मोहम्मद सिराज के साथ हुई थी नाइंसाफी? आकाश चोपड़ा बोले- जल्दबाजी में बना दिया ‘वन फॉर्मेट’ खिलाड़ी

आकाश चोपड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए एक वीडियो में कहा कि सिराज को लेकर यह सोच बना दी गई थी कि वह पुरानी गेंद से इम्पैक्टफुल गेंदबाजी नहीं कर सकते। इसी वजह से उन्हें सीमित ओवरों की टीम से बाहर कर दिया गया था। चोपड़ा ने आगे कहा कि सिराज लंबे समय तक टीम से बाहर रहे, लेकिन आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और बाद में गुजरात टाइटंस (GT) के लिए शानदार प्रदर्शन के दम पर उन्होंने वापसी की। इसके बाद उन्हें 2026 टी20 वर्ल्ड कप टीम में जगह मिली और उन्होंने पहले ही मैच में तीन विकेट लेकर अपने आप को साबित कर दिया।