18 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

मोहम्मद सिराज के साथ हुई थी नाइंसाफी? आकाश चोपड़ा बोले- जल्दबाजी में बना दिया ‘वन फॉर्मेट’ खिलाड़ी

Aakash Chopra on Mohammed Siraj: पूर्व भारतीय बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने मोहम्मद सिराज को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका मानना है कि सिराज को जल्दबाजी में सिर्फ एक फॉर्मेट का खिलाड़ी मान लिया गया, जबकि उन्होंने हर फॉर्मेट में खुद को साबित किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

Jun 18, 2026

mohammed siraj, aakash chopra, india cricket team, champions trophy 2025, t20 world cup 2026,

तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Photo - IANS)

Aakash Chopra on Mohammed Siraj: पूर्व भारतीय बल्लेबाज आकाश चोपड़ा का मानना है कि तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के साथ भारतीय टीम में चयन के दौरान पूरी तरह न्याय नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सिराज को बहुत जल्दी सिर्फ एक फॉर्मेट का खिलाड़ी मान लिया गया, जबकि उन्होंने समय-समय पर हर प्रारूप में अपनी उपयोगिता साबित की है।

टीम से रहे बाहर, फिर भी किया खुद को साबित

आकाश चोपड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए एक वीडियो में कहा कि सिराज को लेकर यह सोच बना दी गई थी कि वह पुरानी गेंद से इम्पैक्टफुल गेंदबाजी नहीं कर सकते। इसी वजह से उन्हें सीमित ओवरों की टीम से बाहर कर दिया गया था। चोपड़ा ने आगे कहा कि सिराज लंबे समय तक टीम से बाहर रहे, लेकिन आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और बाद में गुजरात टाइटंस (GT) के लिए शानदार प्रदर्शन के दम पर उन्होंने वापसी की। इसके बाद उन्हें 2026 टी20 वर्ल्ड कप टीम में जगह मिली और उन्होंने पहले ही मैच में तीन विकेट लेकर अपने आप को साबित कर दिया।

वनडे टीम में मिलना चाहिए था मौका

आकाश चोपड़ा ने टीम मैनेजमेंट के फैसलों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब सिराज को लगातार टेस्ट क्रिकेट खिलाया जा रहा था और उनके वर्कलोड मैनेजमेंट पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अचानक उन्हें वनडे और टी20 टीम से बाहर कर दिया गया, जो सही फैसला नहीं था।

आकाश चोपड़ा ने खास तौर पर 2025 चैंपियंस ट्रॉफी टीम से सिराज को बाहर रखने के फैसले पर असहमति जताई। उनका कहना है कि टी20 टीम को लेकर बहस हो सकती है, लेकिन वनडे टीम में सिराज की जगह जरूर बनती थी।

'टेस्ट स्पेशलिस्ट मानना गलत है' - चोपड़ा

हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए सिराज को आराम दिया गया था और उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में शामिल किया गया। हालांकि चोपड़ा का मानना है कि हैदराबाद के इस तेज गेंदबाज ने सीमित ओवरों के क्रिकेट में भी खुद को साबित किया है और उन्हें सिर्फ टेस्ट विशेषज्ञ मानना गलत होगा। उन्होंने कहा कि सिराज ने हर मौके पर परफॉर्म करके दिखाया है कि वह भारतीय टीम की व्हाइट-बॉल योजनाओं का अहम हिस्सा बने रहने के हकदार हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Published on:

18 Jun 2026 06:37 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / मोहम्मद सिराज के साथ हुई थी नाइंसाफी? आकाश चोपड़ा बोले- जल्दबाजी में बना दिया ‘वन फॉर्मेट’ खिलाड़ी

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

2027 वर्ल्ड कप के लिए ईशान किशन के समर्थन में उतरे सुनील गावस्कर, अश्विन बोले – अफगानिस्तान को ही मारा है, अभी रुक जाओ

Ishan kishan
क्रिकेट

Ravichandran Ashwin: आईपीएल के बाद अब अमेरिका की MLC 2026 में खेलते नज़र आएंगे रविचंद्रन अश्विन, फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स ने किया साइन

Ravichandran Ashwin MLC, Ashwin San Francisco Unicorns, Major League Cricket 2026, First Indian capped player in MLC, Ashwin USA T20 League, Ashwin retirement cricket news, Indian players in MLC, Ashwin IPL career stats., ashwin lastest news, ashwin news patrika
क्रिकेट

ENG vs NZ: काला चश्मा पहनकर बल्लेबाजी के लिए उतरे ग्लेन फिलिप्स, जड़ा टेस्ट करियर का पहला शतक, मैदान पर लूट ली महफिल

ENG vs NZ
क्रिकेट

Vaibhav Sooryavanshi के श्रीलंकाई खिलाड़ियों से विवाद पर BCCI का रुख साफ, कहा- मैदान के मामलों में दखल नहीं देंगे

vaibhav sooryavanshi fight with sri lankan player
क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो सकती चोटिल श्रेयंका पाटिल, कौन बनेगा रिप्लेसमेंट? रेस में 4 दावेदार

Shreyanka Patil replacement
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.