IPL 2027: गर्मी और बारिश से बचाने के लिए BCCI का नया प्लान! मार्च से मई तक हो सकता है पूरा टूर्नामेंट

आईपीएल 2027 में होंगे बदलाव (Photo - IANS)
IPL 2027: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के कार्यक्रम में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रहा है। बोर्ड की योजना है कि 2027 से टूर्नामेंट को मौजूदा समय से पहले शुरू किया जाए, ताकि भीषण गर्मी और प्री-मानसून बारिश के असर को कम किया जा सके।
BCCI सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने बताया कि इस मुद्दे पर बोर्ड और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के बीच चर्चा चल रही है। प्रस्ताव है कि आईपीएल 2027 का आयोजन 10 मार्च से 15 मई के बीच कराया जाए। अभी टूर्नामेंट आमतौर पर मार्च के आखिरी सप्ताह में शुरू होकर मई के अंत तक चलता है।
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