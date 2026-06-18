IPL 2027: गर्मी और बारिश से बचाने के लिए BCCI का नया प्लान! मार्च से मई तक हो सकता है पूरा टूर्नामेंट

BCCI सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने बताया कि इस मुद्दे पर बोर्ड और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के बीच चर्चा चल रही है। प्रस्ताव है कि आईपीएल 2027 का आयोजन 10 मार्च से 15 मई के बीच कराया जाए। अभी टूर्नामेंट आमतौर पर मार्च के आखिरी सप्ताह में शुरू होकर मई के अंत तक चलता है।