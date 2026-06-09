आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ India की T20I टीम में बड़ा बदलाव, Mohmedd Siraj आउट, Prasidh Krishna इन

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में अपने बल्‍ले से धूम मचाने वाले 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को पहली बार आयरलैंड और इंग्‍लैंड के दौरे के लिए भारतीय सीनियर टीम में चुना गया है। उन्‍हें आईपीएल टीएनज सनसनी वैभव ने आईपीएल के हाल ही में खत्‍म हुए सीजन के 16 मैचों में 330 से ऊपर के स्‍ट्राइक रेट से 72 छक्‍कों के साथ कुल 776 रन बनाए थे। इस प्रदर्शन की वजह से ही भारतीय चयनकर्ताओं को उन्‍हें भारतीय टी20 टीम में शामिल करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।