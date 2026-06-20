India vs Afghanistan Match records: चेन्‍नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में शनिवार को खेले गए वनडे सीरीज के आखिरी और तीसरे मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट हराकर 3-0 से क्लीन स्वीप किया है। इस मैच में टीम इंडिया की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा ने सर्वाधिक 5 विकेट चटकाकर विपक्षी टीम पहले ही बैकफुट पर धकेल दिया। इसके बाद रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने पहले विकेट के लिए 170 रन की मजबूत साझेदारी की। यह बतौर कप्तान शुभमन गिल की पहले वनडे सीरीज जीत है। इस मैच में यशस्‍वी जायसवाल ने अफगानिस्‍तान के खिलाफ 7वां सबसे तेज शतक भी जड़ा है। सबसे खास बात ये है कि अब तक वनडे इंटरनेशनल में अफगानिस्‍तान के खिलाफ बने सबसे तेज 7 शतकों में से तीन इसी सीरीज में आए हैं।