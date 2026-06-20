Pak W vs Ban W Match Highlights: आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 में आज शनिवार को साउथेम्प्टन के हैम्पशायर बाउल में पाकिस्‍तान और बांग्‍लादेश की महिला टीमों के बीच ग्रुप ए का अहम मुकाबला खेला गया। इस मैच में बांग्‍लादेश की कप्‍तान निगार सुल्‍ताना टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी का फैसला लिया और निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 123 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए। इसके जवाब में पाकिस्‍तान की टीम 8 विकेट के नुकसान पर 100 रन ही बना सकी और 23 रन से हार गई। पाकिस्‍तान की ये टूर्नामेंट में लगातार तीसरी हार है।