FIFA World Cup 2026: इराक के खिलाफ एम्बाप्पे खेलेंगे 100वां अंतरराष्ट्रीय मैच, दो गोल दागते ही दिग्गज रोनाल्डो को छोड़ देंगे पीछे

यह उपलब्धि 27 साल के एम्बाप्पे फ्रांस के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बनने के एक हफ्ते से भी कम समय में हासिल करेंगे। 16 जून को फ्रांस के पहले मुकाबले में सेनेगल पर मिली 3-1 की जीत में किलियन एम्बाप्पे ने अहम रोल निभाया था। एम्बाप्पे ने मैच में दो शानदार गोल किए थे। इन 2 गोल के साथ ही एम्बाप्पे ओलिवियर गिरौद को पीछे छोड़कर फ्रांस की ओर से सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने। एम्बाप्पे फ्रांस की ओर से अब तक 58 गोल कर चुके हैं। वहीं, गिरौद के नाम 57 गोल करने का रिकॉर्ड था।