FIFA 2026: फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हराया, एमबाप्पे बने जीत के हीरो



दूसरे हाफ में मैच का रंग पूरी तरह बदल गया। फ्रांस ने अधिक आक्रामक अंदाज अपनाया और इसका फायदा भी मिला। कप्तान एमबाप्पे ने शानदार मूव के साथ टीम का खाता खोला और फ्रांस को 1-0 की बढ़त दिला दी। इसके कुछ समय बाद ब्रैडली बारकोला ने गोल कर बढ़त को दोगुना कर दिया। 90 मिनट पूरे होने तक फ्रांस 2-0 से आगे था और मुकाबला लगभग उसके कब्जे में दिख रहा था। लेकिन इंजरी टाइम में सेनेगल ने वापसी की उम्मीद जगाई। इब्राहिम मबाये ने गोल कर स्कोर 2-1 कर दिया और मुकाबले में रोमांच बढ़ा दिया।गोल के कुछ ही सेकेंड बाद एमबाप्पे ने एक और शानदार गोल दागकर फ्रांस की जीत पर मुहर लगा दी। इसके साथ ही स्कोर 3-1 हो गया और फ्रांस ने अंत तक अपनी बढ़त बरकरार रखी।