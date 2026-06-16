FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप में 68 साल बाद बना अनोखा रिकॉर्ड, एक ही दिन में ड्रॉ हुए चारों मुकाबले

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में फुटबॉल प्रेमियों को एक ऐसा दिन देखने को मिला जो इतिहास के पन्नो में दर्ज हो गया है। 'द एथलेटिक' की रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ल्ड कप के इतिहास में पूरे 68 साल बाद ऐसा हुआ है, जब एक ही दिन ने खेले गए सभी चार मैच ड्रॉ (बराबर) पर छूटे हों। इससे पहले ऐसा अनोखा नजारा 15 जून 1958 को देखने को मिला था, जब एक दिन ने आठ मैच खेले गए थे।