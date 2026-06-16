FIFA 2026: बेल्जियम और मिस्र मैच ड्रॉ, एक गलती पड़ी मिस्र पर भारी



मुकाबले की शुरुआत तेज रफ्तार के साथ हुई। दोनों टीमों ने शुरुआती मिनटों से ही आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन पहला बड़ा मौका मिस्र के हिस्से में आया। 19वें मिनट में इमाम अशूर ने शानदार फिनिश के साथ गेंद को जाल में पहुंचाया और अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। इस गोल के बाद मिस्र का आत्मविश्वास बढ़ गया और टीम ने खेल पर अच्छी पकड़ बना ली। पहले हाफ में बेल्जियम लगातार बराबरी की तलाश में रहा, लेकिन मिस्र की मजबूत रक्षापंक्ति ने उसके सभी प्रयास नाकाम कर दिए। बेल्जियम के खिलाड़ियों ने कई बार हमला बोला, मगर उन्हें सफलता नहीं मिली। हाफ टाइम तक मिस्र एक गोल की बढ़त बनाए रखने में कामयाब रहा और बेल्जियम दबाव में नजर आया।