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FIFA 2026: काबो वर्दे ने स्पेन को 0-0 के बराबरी पर रोका, डेब्यू मैच को कराया ड्रॉ

FIFA World Cup 2026 में बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जहां 2010 की चैंपियन स्पेन को केप वर्दे ने 0-0 की बराबरी पर रोक दिया। गोलकीपर वोजिन्हा के शानदार प्रदर्शन ने स्पेन की जीत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और ग्रुप H की जंग को रोमांचक बना दिया।

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भारत

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Anurag Animesh

Jun 15, 2026

FIFA

काबो वर्दे ने स्पेन को 0-0 के बराबरी पर रोका(फोटो-IANS)

FIFA: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। जॉर्जिया के अटलांटा स्टेडियम में खेले गए ग्रुप H के मुकाबले में 2010 की विश्व चैंपियन स्पेन जीत दर्ज करने में नाकाम रही। पहली बार वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही केप वर्दे की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्पेन को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया। मैच के सबसे बड़े नायक केप वर्दे के गोलकीपर वोजिन्हा रहे, जिन्होंने कई अहम बचाव कर अपनी टीम को मुकाबले में बनाए रखा। उनके दमदार प्रदर्शन की बदौलत स्पेनिश टीम लगातार हमलों के बावजूद गोल नहीं कर सकी। दोनों टीमों के बीच खेला गया यह मुकाबला 0-0 की बराबरी पर समाप्त हुआ। वर्ल्ड कप में अपनी शुरुआत कर रही केप वर्दे के लिए यह परिणाम किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं माना जा रहा है, जबकि स्पेन को जीत नहीं मिलने से ग्रुप H का कॉम्पिटिशन और रोचक हो गया है।

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FIFA World Cup 2026

Published on:

15 Jun 2026 11:52 pm

Hindi News / Sports / FIFA 2026: काबो वर्दे ने स्पेन को 0-0 के बराबरी पर रोका, डेब्यू मैच को कराया ड्रॉ

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