FIFA 2026: काबो वर्दे ने स्पेन को 0-0 के बराबरी पर रोका, डेब्यू मैच को कराया ड्रॉ

काबो वर्दे ने स्पेन को 0-0 के बराबरी पर रोका(फोटो-IANS)
FIFA: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। जॉर्जिया के अटलांटा स्टेडियम में खेले गए ग्रुप H के मुकाबले में 2010 की विश्व चैंपियन स्पेन जीत दर्ज करने में नाकाम रही। पहली बार वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही केप वर्दे की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्पेन को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया। मैच के सबसे बड़े नायक केप वर्दे के गोलकीपर वोजिन्हा रहे, जिन्होंने कई अहम बचाव कर अपनी टीम को मुकाबले में बनाए रखा। उनके दमदार प्रदर्शन की बदौलत स्पेनिश टीम लगातार हमलों के बावजूद गोल नहीं कर सकी। दोनों टीमों के बीच खेला गया यह मुकाबला 0-0 की बराबरी पर समाप्त हुआ। वर्ल्ड कप में अपनी शुरुआत कर रही केप वर्दे के लिए यह परिणाम किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं माना जा रहा है, जबकि स्पेन को जीत नहीं मिलने से ग्रुप H का कॉम्पिटिशन और रोचक हो गया है।
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