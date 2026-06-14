FIFA World Cup 2026: स्पेन के लिए आसान नहीं होगा केप वर्डे से पार पाना, जानें कब और कहां देखें मैच

केप वर्डे फीफा वर्ल्ड कप खेलने वाला दुनिया का तीसरा सबसे कम आबादी वाला देश है। उनके अलावा कुरासाओ और आइसलैंड का नाम आता है। कुरासाओ ने भी पहली बार फीफा वर्ल्ड कप में जगह बनाई है। दूसरी तरफ स्पेन की बात करें तो यह उनका 17वां विश्व कप होगा। 2022 में कतर में वे राउंड ऑफ 16 में बाहर हो गए थे, इस बार वे उस हार का बदला चुकाने और ट्रॉफी उठाने के मजबूत दावेदार के रूप में उतर रहे हैं। 2020 यूरो कप जीतने वाली स्पेनिश टीम इस बार भी सबसे पसंदीदा टीमों में शामिल है।