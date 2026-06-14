FIFA World Cup 2026: बौलेम ने स्विट्जरलैंड की जीत की उम्मीदों पर फेरा पानी, इंजरी टाइम में गोल कर पलटा मैच का रुख

पहले हाफ में स्विट्जरलैंड ने लगातार हमले किए और कई मौके बनाए। डैन नडोये ने कतर के डिफेंस को लगातार परेशान किया, जबकि मिशेल एबिशर भी गोल करने के बेहद करीब पहुंचे। हालांकि, कतर के खिलाड़ियों ने भी कुछ अच्छे काउंटर अटैक किए। एडमिल्सन जूनियर को शुरुआती मिनटों में बराबरी का शानदार मौका मिला, लेकिन उनके प्रयास को गोलकीपर ग्रेगर कोबेल ने विफल कर दिया। हाफ टाइम से पहले भी एडमिल्सन की एक और कोशिश को कोबेल ने नाकाम किया।