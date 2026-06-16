शतक जड़ने के बाद दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करते जो रूट। (फाइल फोटो सोर्स: IANS)
ENG vs NZ Oval Test: जो रूट ने जब इंग्लैंड की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया था, तब बतौर कप्तान अपने पिछले 17 टेस्ट में एक जीत मिली थी। फिर ओली पोप की जगह बेन स्टोक्स आए। स्टोक्स शराब पीने के बाद लड़ाई के विवाद के बाद हैरी ब्रूक को उनका उत्तराधिकारी माना जा रहा था, लेकिन इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने ब्रूक की बजाय, अपने पूर्व टेस्ट कप्तान की ओर रुख किया है। अब उनकी कप्तानी में इंग्लैंड की टीम बुधवार 17 जून को लंदन के केनिंग्टन ओवल में दूसरा टेस्ट खेलने उतरेगी।
ओवल में जो रूट के पास टेस्ट क्रिकेट में बड़ा माइलस्टोन रखने का मौका है। वह इस में 28 रन बनाते ही 14,000 टेस्ट रन तक पहुंच जाएंगे। वह क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के बाद यह मुकाम हासिल करने वाले दुनिया के सिर्फ दूसरे खिलाड़ी बन जाएंगे।
वहीं, ओवल में इंग्लैंड का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है। वह 2021 से पिछले पांच टेस्ट में से तीन हार चुका है। इंग्लिश टीम ने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत हासिल की थी। जबकि भारत के खिलाफ दो और श्रीलंका के खिलाफ एक टेस्ट हारा था। इस बार सभी की नजरें जो रूट पर टिकी होंगी, जिनसे कप्तानी के साथ बड़ी पारी की उम्मीद होगी।
बता दें कि रूट ने पहले 2017 और 2022 के बीच रिकॉर्ड 64 टेस्ट मैचों में कप्तानी की थी, लेकिन इस काम से मानसिक रूप से परेशान होने के कारण उन्होंने पद छोड़ दिया था। इस बार उन्होंने इसे वापस लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। मैच से एक दिन पहले रूट ने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इंग्लैंड के कैप्टन के तौर पर आप लोगों से फिर से बात करूंगा। जीरो चांस…0.1 परसेंट। मेरे दिमाग में बस यही बात आई कि इस टीम के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है, क्या इसका मुझ पर और मेरी पर्सनल लाइफ पर बड़ा असर पड़ेगा और कौन सी चीज दूसरी चीजों से ज्यादा जरूरी है।
स्टोक्स के सवाल पर रूट ने कहा कि मैंने पिछले एक हफ़्ते में उनसे कई बार बात की है। हम करीबी दोस्त हैं और मुझे लगता है कि ये मेरे और उनके बीच की खास बातचीत ही रहनी चाहिए। जब बात बेन की फीलिंग्स की आती है, तो मुझे लगता है कि ये सभी ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब उन्हें खुद देना चाहिए। मुझे यकीन है सही समय पर और जब वह तैयार होंगे, तो वह जवाब देंगे।
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