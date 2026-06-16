बता दें कि रूट ने पहले 2017 और 2022 के बीच रिकॉर्ड 64 टेस्ट मैचों में कप्तानी की थी, लेकिन इस काम से मानसिक रूप से परेशान होने के कारण उन्होंने पद छोड़ दिया था। इस बार उन्होंने इसे वापस लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। मैच से एक दिन पहले रूट ने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इंग्लैंड के कैप्टन के तौर पर आप लोगों से फिर से बात करूंगा। जीरो चांस…0.1 परसेंट। मेरे दिमाग में बस यही बात आई कि इस टीम के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है, क्या इसका मुझ पर और मेरी पर्सनल लाइफ पर बड़ा असर पड़ेगा और कौन सी चीज दूसरी चीजों से ज्‍यादा जरूरी है।